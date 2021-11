La navidad es de Mariah Carey

A pesar de que en un bar prohibieron poner los villancicos de Mariah Carey hasta diciembre, los votantes de Billboard no opinaron lo mismo y escucharon y votaron por “Fall in Love at Christmas” como la favorita de la semana.

El nuevo lanzamiento de Carey es una colaboración con Kirk Franklin y Khalid se quedó con el 50% de los votos, dejando en segundo lugar a The Weeknd con “One Right Now” y un 18,79%.

Ahora al clásico “All I Want for Christmas Is You” se suma “Fall in Love at Christmas”, ¿todavía no la escuchas?