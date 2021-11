Taylor Swift y Blake Lively se unen para el video de “I Bet You Think About Me”

Taylor Swift se ha tomado el mundo musical durante estos últimos días gracias al relanzamiento de su disco Red (Taylor’s Version), el cual volvió a grabar para poder obtener la autoría de sus canciones (proceso en el cual aún debe regrabar otros cuatro discos).

Junto a esta música “nueva” también está publicando videos –como ya lo hizo para “All Too Well”– y ahora con “I bet you think about me”, donde cuenta con la participación de la destacada actriz Blake Lively como directora.

Ambas son cercanas desde hace mucho tiempo. De hecho la pareja de Lively, Ryan Reynolds aparece en el video de 2019, “You Need To Calm Down”.

Ahora, Blake Lively hace su debut como directora para este video de Taylor Swift donde se le puede ver vestida de novia.

“Finalmente puedo trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida Blake Lively en su debut en la dirección. Únanse a nosotras mientras hacemos un brindis y un pequeño infierno”, comentó Swift en su Instagram.

¿Ya lo viste? Hazlo acá: