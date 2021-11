“Adele One Night Only”: La noche en que Adele volvió a brillar

Adele está de regreso y lo ha hecho notar. Previo al lanzamiento de 30, que es este 19 de noviembre, en un especial de la CBC, la cantante británica conversó a corazón abierto con Oprah Winfrey sobre varias cosas que ha vivido en estos años bajo el escenario.

Sobre maternidad, su divorcio, su baja de peso y la muerte de su padre, Adele conversó en una entrevista relajada, como las que caracterizan a Oprah.

Específicamente sobre su baja de peso, la cantante comentó que después de su divorcio sufrió de ataques de ansiedad y que el gimnasio fue un aliado para lidiar con estos temas. Dijo que su baja de peso no vino de una decisión consciente, sino, más bien, de una consecuencia por el momento que estaba pasando.

Adele ha recibido muchas críticas por su cambio de peso y en la entrevista fue clara, “era Body Positive en ese tiempo y soy Body Positive ahora”. Agregando: “Mi cuerpo ha sido objetificado toda mi vida. No es mi trabajo validar cómo las personas se sienten sobre sus propios cuerpos. Estoy intentando descifrar mi propia vida”.

Sobre su ex marido, Simon Konecki, Adele sólo tuvo palabras de agradecimiento diciendo que le salvó la vida: “Creo que Simon probablemente me salvó la vida, para ser honesta contigo (…) Llegó en un momento así, donde la estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más me hubiera podido dar”.

¿Por qué se separó?

Adele contó en Vouge que tomó la decisión porque “simplemente ya no era adecuado para mí”.

Dijo que hizo 30 para explicarle a su hijo Angelo por qué tomó esta decisión: “Quería explicarle a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en pos de mi propia felicidad”.

También contó: “me tomo el matrimonio muy en serio… y parece que ahora no lo hago”, dijo, arrepentida. “Casi como si le hubiera faltado el respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido. Estoy avergonzada porque fue muy rápido”.

El concierto

El especial, además de la entrevista, tuvo un esperado concierto que se fue mostrando intercalado con la entrevista. Un concierto que subió nuevamente al escenario a Adele después de seis años.

En el Observatorio Griffith de Los Angeles, Adele presentó 30 a días de su lanzamiento oficial y fue maravilloso.