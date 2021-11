Un viaje en el tiempo con más humor del que esperaba: Peter Jackson habló de su “The Beatles: Get Back”

A través de una conferencia de prensa mundial, el director del documental “The Beatles: Get Back“, Peter Jackson, se refirió a su registro que verá la luz el próximo 25 de noviembre a través de Disney+.

“The Beatles: Get Back” se interna en el proceso creativo de la banda cuando estaban grabando Let it be. Aunque el documental del mismo nombre que salió un año después del lanzamiento del disco de The Beatles también se enfoca en ese periodo de la banda, la película no mostró todo lo que encontró Jackson.

El director revisó más de 57 horas de filmación de registros grabados hace 50 años y en la conferencia mundial expresó: “Todos los libros describen a las sesiones de Get Backcomo un momento miserable, que los Beatles se estaban separando, peleando, que había cámaras filmando sus discusiones, que no soportaban la compañía del otro, que estaban terminando las canciones y traían a otros músicos, toda cosa imaginable de rumores que se han dicho con los años para describir a estas sesiones, y obviamente estaba esperando eso”.

Agregando: “No podía dejar de pensar: si el documental Let it be fue lo que les dejaron mostrar, ¿qué diablos querían que el mundo no viese”.

Pero lo que encontró Jackson fue completamente distinto a lo que esperaba ver: “No podía creer lo que estaba viendo, a Paul componiendo Get back, era día a día, 22 días pasan, y obviamente George se va en un punto, las cosas están yendo mal, pero así es la vida, son los Beatles haciendo un proyecto ambicioso que se vuelve aún más ambicioso… pero los chicos son tan divertidos. No era lo que había escuchado o lo que tenía en mi cabeza por 30 ó 40 años, definitivamente no lo era”.

El esperado documental es un viaje en el tiempo. Así lo dejó claro su director: “Siempre fantaseé, como fan de los Beatles, que alguien construyese una máquina del tiempo y me dijese: tienes un viaje, ¿cuál será? Yo diría que quiero ir a los sesentas, al estudio de los Beatles, quiero sentarme en una esquina, sin interferir. Solo verlos trabajar”.

Por eso no entrevistó a Ringo o Paul: “No quería que se notasen esos 50 años, quería que viajásemos esos 50 años y nos encontrásemos a medio camino. Tampoco quería que el filme interviniese, quería que fuese como si nosotros estuviésemos en la sala con ellos y que no hay un stock de película en el medio”.

“Yoko Ono nunca interfirió en el último disco de The Beatles”

De acuerdo a lo planteado por el documentalista, Yoko Ono no tuvo que ver en el quiebre de The Beatles: “Ella estaba ahí porque estaban enamorados con John (…) y la clave con Yoko es que ella no interfiere con lo que ellos están haciendo. Ella nunca interfiere, se sienta, escribe, está ahí para John, ella es muy respetuosa y nunca intenta interferir en lo que están haciendo”.

“The Beatles: Get Back”

El periodo que muestra el documental corresponde a lo ocurrido en enero de 1969, desde las grabaciones en Twickenham Studios y Apple Corps, hasta el famoso Concierto en la Azotea (o Rooftop Concert) en el techo de Apple Corps, convirtiéndose en el último show en vivo de la banda.

En “The Beatles: Get Back” se podrá ver el concierto completo de 42 minutos sin interrupciones por primera vez en la historia.