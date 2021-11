“Get Back”: El nuevo documental sobre The Beatles, ya está aquí

Una de las preguntas que ha rondado desde que The Beatles se separaron, es quién o qué, fue o fueron, los responsables. Yoko Ono, Paul McCartney y el éxito han sido apuntados como los responsables, pero de acuerdo a lo que se puede ver en el nuevo documental sobre la banda, “The Beatles: Get Back“, ninguna de las anteriores es completamente correcta.

El esperado documental de Peter Jackson es un viaje en el tiempo que se mete en en el proceso creativo de la banda cuando estaban grabando Let it be.

Para llegar a esto, Jackson revisó más de 57 horas de filmación de registros grabados hace 50 años y al respecto comentó: “Todos los libros describen a las sesiones de Get Back como un momento miserable, que los Beatles se estaban separando, peleando, que había cámaras filmando sus discusiones, que no soportaban la compañía del otro, que estaban terminando las canciones y traían a otros músicos, toda cosa imaginable de rumores que se han dicho con los años para describir a estas sesiones, y obviamente estaba esperando eso”.

Pero no fue lo que encontró. Al contrario: “No podía creer lo que estaba viendo, a Paul componiendo Get back, era día a día, 22 días pasan, y obviamente George se va en un punto, las cosas están yendo mal, pero así es la vida, son los Beatles haciendo un proyecto ambicioso que se vuelve aún más ambicioso… pero los chicos son tan divertidos. No era lo que había escuchado o lo que tenía en mi cabeza por 30 ó 40 años, definitivamente no lo era”.

Entonces, ¿qué hizo que los Beatles se separarán?

De acuerdo a lo comentado por el propio director, Yoko Ono está lejos de ser la responsable. “Ella estaba ahí porque estaban enamorados con John (…) y la clave con Yoko es que ella no interfiere con lo que ellos están haciendo. Ella nunca interfiere, se sienta, escribe, está ahí para John, ella es muy respetuosa y nunca intenta interferir en lo que están haciendo”, comentó.

Habrá que ver el documental dividido en tres partes, para saber qué fue lo que finalmente hizo que una de las bandas más importantes de todos los tiempos, decidiera disolverse.

Desde hoy está disponible el primer episodio. El segundo sale el viernes y el tercero el sábado. Todos en Disney+