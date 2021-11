Se viene el regreso de los “MTV Unplugged” con Lady Gaga y Tony Bennett

El 16 de diciembre es la fecha en que veremos a Lady Gaga y Tony Bennett nuevamente juntos marcando el regreso de los “MTV Unplugged”.

El concierto desenchufado fue grabado a principios de año en Nueva York y en él, veremos un repaso por las canciones de Love for Sale, álbum que le valieron a Gaga y Bennett nominaciones a los Grammy, entre ellas, por Mejor Álbum del año.

El estreno del concierto será en la semana “Love Music With MTV”, en la que el canal de música estará celebrando con sus mejores series y programas.

Y este MTV Unplugged no es lo único que veremos entre Gaga y Bennet. También la CBS transmitirá su concierto que hace poco tuvo a Adele: “One Last Time: An Evening With Tony Bennett y Lady Gaga” y para 2022 se espera el estreno de un documental en Paramount +

Por ahora, prepárate para el 16 de diciembre a las 21:00hrs (ET):