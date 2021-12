La celebración de los 50 años del disco All Things Must Pass de George Harrison no para.

Muchos artistas se reunieron para hacer un nuevo video de la icónica “My Sweet Lord”. Ringo Starr, Jeff Lynne, Dhani y Olivia Harrison, son algunos de los que aparecen.

Dirigido por Lance Bangs, disfruta de el nuevo “My Sweet Lord” de George Harrison: