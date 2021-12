El día en que Mariah Carey se acercó a Britney Spears para decirle “no estás sola”

Mariah Carey aseguró que se acercó a apoyar a Britney Spears cuando estaba bajo la tutela de su padre, para decirle que no estaba sola.

Durante una entrevista con NME, se le preguntó a Mariah si sentía una “afinidad” con Britney, ya que también luchó contra una industria musical controladora y se enfrentó a traiciones familiares. En respuesta, ella reveló que se puso en contacto con la cantante porque sintió que era “lo correcto”.

“No estoy segura de que sea una afinidad”, respondió. “Creo que todos en este planeta merecen ser libres y lo que le hicieron, lo que vi, fue horrible. Así que me acerqué a ella a través de un amigo en común porque quería que ella supiera que simplemente no está sola”.

Y contó: “Recuerdo que cuando estaba pasando por muchas cosas hace años, Prince se acercó a mí y me dio una Biblia y me habló durante horas. Era una persona increíble y le importaba que el negocio de la música y la industria estuvieran tan arruinados. Tienes que ser una persona generosa. No importa si es mi mejor amiga o lo que sea, sentí que era lo correcto”.