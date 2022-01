El duro golpe que vive Sinead O’Connor: Murió su hijo de 17 años

Con esta tragedia, Sinead O’Connor, la artista que brilló en los noventa, suma otro triste acontecimiento a su historial reciente. Tras ser salvada por la policía tras un intento de suicidio en 2015, además de convivir desde hace más de una década con la depresión y la bipolaridad, su hijo de 17 años, se suicidó.

“La luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios”, publicó la intérprete en su cuenta de Twitter tras enterarse de la noticia.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022