Gabriel Boric es “Swiftie”: Apoyó a Taylor Swift tras dichos de Damon Albarn

Una polémica se vive en el mundo de la música internacional y el presidente electo, Gabriel Boric, no quiso estar ausente.

Se trata del conflicto que enfrenta a Taylor Swift con Damon Albarn, líder de la reconocida banda “Gorillaz”, luego de que éste último asegurara en una entrevista a Los Angeles Time que la cantante no escribe sus propias canciones. Algo que el mismo periodista corrigió, comentándole que coesribe sus temas.

Pero Albarn siguió: “Eso no cuenta. Sé lo que es la coescritura. Coescribir es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y alguien que coescribe. No significa que el resultado no sea realmente genial. Y alguna de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald, nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y estar allí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”.

Y aseguró que le atrae mucho más Billie Eilish que Taylor Swift.

Swift, a penas supo no dudo en responder por Twitter: “Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

Albarn no dudo en responder al tuit disculpándose: “Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”.

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. – Damon — Damon Albarn (@Damonalbarn) January 24, 2022

Tras esto, uno de los que quiso referirse al tema y defender a Swift fue el presidente Gabriel Boric, quien utilizó su cuenta de Twitter para responder y apoyar a la artista.

“Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón”, escribió el magallánico en sus redes sociales.

Y añadió: “No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2022

No es la primera vez que Boric demuestra su gusto por Swift, durante la campaña se le vio con un chaleco parecido al que estuvo a la venta en la tienda oficial de Taylor Swift con motivo de su single “Cardigan”. Y también recibió feliz el disco Folclor de la artista de parte de @swifitisxboric