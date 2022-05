“No tiene una voz como la mía ni se mueve como yo”: Mick Jagger zanja comparaciones con Harry Styles

Desde hace un tiempo son varios los que han comparado a Mick Jagger en sus años de juventud, con Harry Styles. Algo que al vocalista de The Rolling Stones no le ha gustado nada.

En una entrevista en The London Times, Jagger fue enfático ante la pregunta por la comparación con el ex One Direction: “Me gusta Harry, tenemos una relación fácil. Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, que era mucho más andrógino”.

Agregando: “Él no tiene una voz como la mi ni se mueve en el escenario como yo, solo tiene un parecido superficial a mi cuando era joven. Está bien, no puede evitarlo”.

Harry Styles acaba de lanzar su Harry’s House, el que ha recibido una muy buena crítica por parte de expertos musicales.