Lo que esperabas ya existe: El soundtrack completo de Stranger Things 4

Cada temporada de Stranger Things trae música de lujo de los años 80 y el soundtrack de las temporadas es algo que se espera.

¿La buena noticia?, como publicó Consequence Sound, el álbum compilatorio de la banda sonora de la cuarta temporada de la serie, compilado y producido por los hermanos Duffer, en un trabajo conjunto con Nora Felder, estará disponible en formato CD y casete desde el viernes 9 de septiembre.

El álbum está dividido en dos volúmenes, y aunque hay que esperar aún, el primer compilado ya está disponible en streaming:

En esta cuarta entrega una de las canciones que ha llegado al top de las más escuchadas en distintas plataformas de streaming es “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush.

La canción fue parte del disco de 1985 Hounds of Love, y aunque en esa época solo alcanzó el puesto 30 de los top de Billboard Hot 100, ahora la canción es de las más escuchadas en iTunes llegando al puesto número 1 y en Spotify, hasta el momento, está en el top 20.