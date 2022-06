La historia de “Running up that hill”: ¿Cómo Kate Bush hizo un hit del futuro?

La canción favorita de Max en Stranger Things, por estos días es la canción favorita de muchos más. “Running up that hill” de Kate Bush, 37 años después de su lanzamiento en 1985, finalmente llegó a los números uno de los rankings.

La canción que salva Max de Vecna llegó al número 1 en el top global de iTunes y en Spotify cuenta con 8.422.766 reproducciones y sigue sumando.

¿Cómo se gestó un hit del futuro?

“Running up that hill” fue la primera canción que Kate Bush escribió para su álbum Hounds of love. La cantante la trabajó bajó el título “A deal with God” (un trato con Dios) y la grabó en un estudio casero con ocho pistas, una caja de ritmos LinnDrum, un sampler Fairlight CMI y un piano.

Pero cuando llegó a EMI con el single, el sello no estuvo de acuerdo con el nombre. No querían ser censurados en las radios y en la sociedad más conservadora, solo por el nombre. Bush cedió en cambiar el título.

En una época en la que se vivía una especie de destape disyuntivo donde artistas como Madinna se mostraban desenfadadas en sus videos y en fotos, Bush siempre fue más introspectiva y el video de su canción no fue distinto. De hecho, MTV no lo mostró porque no aparecía cantando, como se esperaba. Y en vez, pasó un video promocional de la BBC donde aparecía cantando.

Por esos días la canción entró en lugar 30 de los rankings musicales, pero 37 años después, gracias a Stranger Things, no sólo volvió a escucharse con el volumen por lo alto, si no que también, se encumbró en lo más arriba de las listas.

¿Ya es de tus favoritas? Esperamos que te salve de Vecna.