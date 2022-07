El concierto en vivo y online de Queen que no te puedes perder

Una nueva película/concierto de Queen se podrá ver de manera global el próximo 24 de julio, por partida doble.

Fu el mismo actual vocalista de la agrupación, Adam Lambert quien dio la noticia a través de sus redes sociales:

Coming July 24th…’Rhapsody Over London’ an exclusive online concert spectacular plus a live Q&A!

Tickets & info here: https://t.co/h5O8o51yLc 🎸🎙🥁 pic.twitter.com/ESqKFhLC9Z

— ADAM LAMBERT (@adamlambert) July 6, 2022