Santa María al rescate: 30 años del disco “Pichanga: Profecías a falta de canciones” de Congreso

Unicef gestiona “Pichanga: Profecías a falta de canciones”, disco hecho para la convención que junta texto de Nicanor Parra, composiciones de Tilo González, voz de Pancho Sazo y pinturas de Bororo.

Es un disco que se hace muy rápido y hace una serie de discos, a juicio de Santa María, muy buenos. “Para mí del 86 al 92 es una época de Congreso increíble”, comentó Rodrigo Santa María.

El disco, que habla de los derechos del niño, es muy actual y habla de temas que seguimos debatiendo hoy en día, “no hemos avanzado”, dijo Santa María.

Lanzaron el disco con un concierto gratuito en Plaza de Armas y luego cantaron incluso con Mercedes Sosa.

Santa María fue enfático al decir: “Pienso que Congreso es la banda más importante que tenemos en Chile. Sigue componiendo discos importantes, es una banda que lleva 50 años y creo que no le hemos dado el crédito y nos vamos a arrepentir cuando no estén Tilo González y Pancho Sazo, de no hacerle más homenajes y darle más espacios”.

Santa María también invitó a ver el documental que habla sobre el disco con entrevistas a Parra y Bororo: