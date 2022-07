Brian May celebra 75 años

Astrofísico, activista por el medioambiente y los animales, además de compositor, guitarrista y cofundador de Queen, Brian May cumple 75 años.

Conocido por tocar con una guitarra hecha por su papá junto con él y por rasguear las cuerdas con una moneda de 6 peniques, May compuso varios de los éxitos de Queen. Solo por nombrar algunas de las composiciones de May en Queen destacan “We Will Rock You”, “Save Me”, “Who Wants to Live Forever” y “The Show Must Go On”.

Con una trayectoria de ser reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, siendo considerado en los rankings de este tipo desde 2003, fue en 2020 cuando Total Guitar lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos.

Al conocer la noticia, Brian May declaró a la revista “estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera”.

Y agregó, “no diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de ser virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que hice fue haber llegado a la gente (…) Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso”.

Pero este no ha sido el único reconocimiento que ha tenido el guitarrista. En 2006 le otorgaron el título de comendador de la Orden del Imperio Británico por sus “servicios a la industria de la música”. Y en 2007 fue elegido rector honorífico de la Universidad John Moores.

Recordemos que en 2020 May tuvo un ataque al corazón y le pusieron tres stent para ayudar a mantener abierta una arteria.

Y hoy, May más vital que nunca, está de gira junto a Adam Lambert con quien desde 2011 canta las canciones de Queen. De hecho, este fin de semana se puede asistir a través de streaming, a un concierto de la agrupación. Aquí los detalles.

Y para festejar, varias buenas canciones en la composición y guitarra de May: