“Midnights”: Taylor Swift lanzará un nuevo álbum en octubre

Ganadora del galardón más importante de los MTV VMAs 2022, el “Mejor Video del Año”, por el video de “All Too Well” que ella misma dirigió y que revivía la historia de ella con el actor Jake Gyllenhaal, Taylor Swift además de celebrar, dio una gran noticia.

La cantante lanzará un nuevo disco el próximo 21 de octubre a 3 años de Lover. Como comentó, “Pensé que tal vez este sería un buen momento para decirles que mi nuevo álbum saldrá el próximo 21 de octubre”.

Y más tarde, a medianoche, través de su Twitter la cantante publicó: Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche. Junto con un link para pre ordenar el disco.

Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight.

Pre-order now: https://t.co/jjqUNkphuG pic.twitter.com/Fh96zK8vro

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2022