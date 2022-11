Andy Taylor de Duran Duran, reveló que tiene cáncer en etapa 4: “Not hay cura”

En la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll 2022, uno de los miembros de Duran Duran no pudo asistir.

A través de una carta, Andy Taylor, el guitarrista de la agrupación, reveló que padece de cáncer de próstata metastásico en etapa 4, diagnóstico que recibió hace cuatro años y que le impidió ser parte de la ceremonia.

Fue Simon Le Bon quien leyó la carta, que en parte decía:

“Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”.

“Recientemente estaba bien después de un tratamiento muy sofisticado para prolongar mi vida, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un contratiempo, y a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto en que tanto físicamente y mentalmente, estaría superando mis límites”, comunicó.

Y agregó: “Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido asistir”, escribió. “Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; Estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy seguro de que me alegro de estar aquí para ver el día”.

Después de leer la carta, Le Bon expresó: “Es una noticia devastadora saber y descubrir que un colega… No un colega, un compañero, un amigo, uno de nuestra familia no va a estar aquí por mucho tiempo. Es absolutamente devastador. Amamos mucho a Andy y sabes, no me voy a quedar aquí y llorar. No creo que eso sea muy apropiado, pero así es como me siento”.