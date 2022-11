Desde Harry Styles a Mon Laferte: Estos son los nominados a los Grammy

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ya dio a conocer la lista de nominados para los premios Grammy, ceremonia que se realizará el 5 de febrero de 2023 en Los Angeles.

Una de las artistas que más nominaciones recibido fue Beyoncé por su último disco Renaissance compitiendo en las categorías de Álbum del año, Grabación del año y Canción del año por “Break my soul”.

En la categoría de Álbum del año también están ABBA, Adele, Coldplay, Lizzo, Harry Styles y una nominación sorprendente: Bud Bunny con Un verano sin ti.

Otras de las latinas que fue nominada es la chilena Mon Laferte que por primera vez es nominada a esta competencia, aunque ya había sido reconocida anteriormente en los Grammy Latino siendo nominada 14 veces y reconocida en cuatro oportunidades..

La cantante nacional compite en la categoría mejor disco de rock alternativo latino con 1940 Carmen. Laferte comparte nominación con la española Rosalía con Motomami, además del uruguayo Jorge Drexler y su álbum Tinta y tiempo, con el argentino Fito Páez y su disco Los años salvajes, con el cubano Cimafunk y El alimento, además de la guatemalteca Gaby Moreno y su Alegoría.

Aquí la lista completa de nominados:

Álbum del año

‘Voyage’, ABBA

’30’, Adele

‘Un Verano Sin Ti’, Bad Bunny

‘Reinaissance’, Beyoncé

‘Good Morning Gorgeous’, Mary J Blige

‘In These Silent Days’, Brandi Carlile

‘Music Of The Spheres’, Coldplay

‘Mr. Morale & The Big Steppers’, Kendrick Lamar

‘Special’, Lizzo

‘Harry’s House’, Harry Styles

Grabación del año

‘Don’t Shut Me Down’, ABBA

‘Easy On Me’, Adele

‘Break My Soul’, Beyoncé

‘Good Morning Gorgeous’, Mary J Blige

‘You And Me On The Rock’, Brandi Carlile feat. Lucious

‘Woman‘, Doja Cat

‘Bad Habit‘, Steve Lacy

‘The Heart Part 5’, Kendrick Lamar

‘About Damn Time’, Lizzo

‘As It Was’, Harry Styles

Canción del año

‘ABCDEFU‘, Gayle

‘About Damn Time’, Lizzo

‘All Too Well’, Taylor Swift

‘As It Was’, Harry Styles

‘Bad Habit’, Steve Lacy

‘Break My Soul’, Beyoncé

‘Easy On Me‘, Adele

‘God Did’, DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

‘The Heart Part 5’, Kendrick Lamar

‘Just Like That’, Bonnie Raitt

Mejor nuevo artista

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg