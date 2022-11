Jorge Drexler arrasa en los Grammy Latino

El uruguayo Jorge Drexler fue la sorpresa de la noche en los Grammy Latino. Nominado en siete categorías, el cantautor se llevó seis galardones, entre ellos a mejor grabación del año por “Tocarte”.

“Ustedes no se hacen una idea de lo inesperado que es todo esto para mí”, fue parte de lo que dijo Drexler, agregando, “quiero dedicarle este premio a todos los que hacen música urbana en español porque han llevado el lenguaje del idioma español hasta lugares del planeta a los que no habíamos llegado nunca”.

Para culminar: “Esto es una locura, es una exageración maravillosa”

El uruguayo interpretó “Tocarte” junto a Elvis Costello:

Rosalía eso sí fue quien se quedó con el galardón a Mejor álbum del año por su Motomami. Al recibir el premio, la española dijo: “Es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, pero que tiré pa’ delante y que más alegrías me ha dado”.

Bud Bunny también fue uno de los grandes galardonados de la noche llevándose 5 gramófonos.