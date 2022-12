5 canciones de Navidad que ya son clásicos de fin de año

De un tiempo a esta parte, las canciones que más se escuchan para Navidad no son las alusivas a la religión, sino que aquellas que hacen alusión a la festividad.

Según datos de Billboard, desde 2015, los villancicos bajaron su escucha del 18,2 % al 4,4 % y es la música pop de Navidad la que acapara las preferencias y son 5 las que ya se han convertido en un ícono de estas fechas.

Aquí un poco de su historia:

“All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

Es hace dos semanas la canción que está liderando el ranking de Billboard y está a la cabeza del top de canciones globales de Spotify. Se estrenó en 1994 y desde ese momento se ha convertido en favorita de las favoritas. Entró por primera vez al top 10 de las Hot 100 en 2017 y al top 5 en 2018 y desde ese año no ha salido de la lista de las más escuchadas.

La canción la escribió Mariah Carey junto con su colaborador histórico Walter Afanasieff y la idea era hablar de una Navidad perfecta donde solo se necesita a la pareja. Como comentó Carey en sus memorias, “esta canción vino de un espacio infantil; cuando lo escribí, a los 22 años, no estaba tan lejos de ser una niña”.

Last Christmas – Wham!

Podría ser una canción muy alejada de las celebraciones de Navidad, porque habla de una relación fallida, pero Wham! logró hacer que, aunque su letra no fuera animada, sí fuera una de las canciones preferidas de esta época del año. Está en el número 2 de en el listado Top Canciones Global de Spotify, y han sido varios los artistas que han hecho su propia versión, del clásico ya a estas alturas, de George Michael y Andrew Ridgely.

Entre los que la han versionado están Coldplay, Jimmy Eat World, The XX, Kylie Minogue y Taylor Swift.

La canción la escribió Michael un domingo de 1984 mientras visitaba a sus padres junto con Ridgely. Éste último contó en 2017 a Daily Mirror que “fuimos a su antigua habitación, la habitación en la que habíamos pasado horas de niños grabando pastiches de programas de radio y jingles, la habitación donde guardaba un teclado y algo en lo que grabar sus chispas de inspiración, y me tocó la introducción y la seductora y melancólica melodía del estribillo de Last Christmas. Fue un momento de asombro”.

Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

Grabado por Brenda Lee cuando tenía 13 años, este clásico de Navidad habla de una Navidad festiva y, aunque no tuvo mayor repercusión cuando recién salió, sí la agarró a comienzo de los 60. La canción hoy está en el puesto 4 del Top Canciones Global de Spotify.



Jingle Bell Rock -Bobby Helms

Una Navidad al ritmo del rock and roll fue lo que consiguió Bobby Helms y, aunque se lanzó dos días antes de la Navidad de 1957, logró llegar al puesto 6 de los rankings. Y consiguó la misma buena suerte cuando se relanzó en 1958 y 1960.

It’s beginning to look a lot like Christmas – Michael Bublé

Una versión de Bublé para la canción de 1951 que el canadiense incluyó en su disco Christmas.

Original de Meredith Willson, se hizo conocida gracias a Perry Como y luego tuvo una versión de Johnny Mathis para “Mi pobre angelito 2” y luego vino la versión de Bublé que lo tiene el puesto 9 del Top Global de Spotify.