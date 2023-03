Folkocracy: El nuevo disco de Ruffus Wainwright lleno de estrellas

Rufus Wainwright ha anunciado un nuevo álbum de versiones, Folkocracy , que verá la luz un mes antes del 50 cumpleaños del músico. El álbum incluye colaboraciones con David Byrne, ANOHNI, Chaka Khan, John Legend, Sheryl Crow, Nicole Scherzinger, Andrew Bird, Susanna Hoffs y más.

Rufus, celebrará el lanzamiento álbum con un evento de una sola noche en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles el 2 de junio, el mismo día en que sale el álbum.

Hoy, Wainwright comparte su versión de la tradicional balada asesina de los Apalaches “Down In The Willow Garden”, que canta con Brandi Carlile:

“Veo mucho a Brandi, a menudo con Joni Mitchell”, dijo Wainwright en un comunicado. “Nos elegí un pequeño número alegre, ¡no! La canción es tan descaradamente brutal y masoquista que tuve que cantarla con una mujer. Lamentablemente, todavía vivimos en un mundo violento. Lo sorprendente de tantas canciones populares es que, en cuanto al contenido, suenan muy contemporáneas. Piense en el crimen con armas de fuego en los Estados Unidos en este momento”, complementó.

“Cantar con Rufus se siente como ver pájaros arremolinándose instintivamente en vuelo”, agregó Carlile. “Es anticipado pero de alguna manera tan natural como puede ser. Su voz es tan especial para mí que a veces la escucho cuando ni siquiera está cantando conmigo. Me encantó cada segundo de volar con esta música con él”.

Lista de canciones:

01 “Alone” (con Madison Cunningham)

02 “Heading For Home” (con John Legend)

03 “Twelve-Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon)” (con Susanna Hoffs, Chris Stills, Sheryl Crow )

04 “Down In The Willow Garden” (con Brandi Carlile)

05 “Shenandoah”

06 “Nacht und Träume”

07 “Harvest” (con Andrew Bird y Chris Stills)

08 “Going To A Town” (con ANOHNI)

09 “High On A Ledge” (con David Byrne)

10 “Kaulana Na Pua” (con Nicole Sherzinger)

11 “Hush Little Baby” (con Martha Wainwright y Lucy Wainwright Roche)

12 “Black Gold” (con Van Dyke Parks)

13 “Cotton Eyed Joe” (con Chaka Khan)

14 “Arthur McBridge”

15 “Tomillo de montaña salvaje” (con Anna McGarrigle, Chaim Tannenbaum, Lily Lanken, Lucy Wainwright Roche y Martha Wainwright)

Folkocracy sale el 6/2 a través de BMG. Reservalo aquí .