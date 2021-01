CONCURSO Rufus Wainwright en Best of Quarantunes From Home-Solo Songs and Covers

Una de las sorpresas que trae este año el Festival Santiago a Mil, es la presentación en dos conciertos de Rufus Wainwright quien hará un repaso por su repertorio en formato streaming: una oportunidad para escuchar su voz y piano desde la intimidad de su casa.

El cantante canadiense Rufus Wainwright suele publicar videos en Youtube de él mismo tocando el piano en su casa en Laurel Canyon, Los Angeles, con los hashtags #RobeRecitals y #MusicalMondays. Claro que, desde el 17 de marzo, cuando fue decretado el confinamiento pandémico, comenzó a repasar su repertorio al ritmo de una canción al día. Fueron 60 sesiones en igual número de días hasta el 16 de mayo, las que tituló #Quarantunes. Una selección de estas sesiones es lo que mostrará vía streaming, junto a un conversatorio con la audiencia local, quienes lo vieron por primera y última vez en 2013.

Participa y no te pierdas esta experiencia única: Best of Quarantunes From Home-Solo Songs and Covers.

