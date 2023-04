¿Estás de acuerdo?: The Weeknd dice que la mejor canción de la historia le pertenece a Blink-182

Una pregunta que en general se hacen las revistas y webs especializadas en música es cuál es la mejor canción de todos los tiempos. Ahora esa pregunta se la hizo The Weeknd y se auto respondió a través de su Twitter apuntando a que esa hazaña le pertenece a Blink-182.

Para The Weeknd la canción es “I miss you”, lo que inmediatamente desató una ola de respuestas, incluso desde los mismos de Blink-182.

Lo cierto es que en la publicación de The Weeknd no se hace referencia a la banda, por lo que muchos usuarios especularon que quizá se trata de la canción del mismo nombre de Incubus o de Björk. Pero hasta ahora, Abel Tesfaye no ha especificado a qué banda le pertenece la “mejor canción” y por otro lado, miembros de Blink-182 le han agradecido directamente.

Como el caso de Tom DeLonge, vocalista y guitarrista de Blink-182: “Esto es algo increíblemente amable de decir, especialmente viniendo de un artista tan talentoso como tú. Muchas gracias, estoy feliz de que te guste”.

This is a really insanely kind thing to say, especially coming from such a talented artist like yourself – Thank you dearly, I’m just happy you like it ❤️ https://t.co/xUWgImC2bW

— Tom DeLonge (@tomdelonge) April 9, 2023