A los 96 años murió Tony Bennett: 5 de sus canciones para homenajearlo

Admirado desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga por su voz, carisma y devoción por las canciones clásicas, Tony Bennet ha muerto a dos semanas de cumplir 97 años.

Aún no se conoce la causa de su deceso, pero desde 2016 Bennet había sido diagnosticado con Alzheimer, y dijo en esa oportunidad: “La vida es un regalo, incluso con Alzheimer” y, hasta cuando pudo, siguió haciendo conciertos y grabando, como el último disco que hizo con Lady Gaga en 2021 Love for Sale.

Sus inicios

Bennet murió en su ciudad natal, Nueva York, donde nació en 1926 como Anthony Dominick Benedetto en una familia de inmigrantes italianos de bajos recursos. Comenzó a cantar más profesionalmente a los 10 años y poco después su padre falleció. Durante su adolescencia trabajó de cantante y camarero hasta que se inscribió para estudiar en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York.

Luchó en Europa en la Segunda Guerra Mundial y luego retomó su carrera logrando su primer número uno con “Because of You” y luego vinieron más como “Blue Velvet” y “Rags to Riches”, catapultándolo a un ídolo . Tanto así, que el día que se casó con Patricia Beech, en 1952, se dice que dos mil fans se vistieron de negro para llorar a las puertas de la iglesia donde se celebró la ceremonia.

Todo iba bien, hasta la década de los 70 cuando estuvo arruiniado y sufrió una sobredosis de cocaína. Su regreso fue a mediados de la década de los 80 con The Art of Excellence y luego, en 1992 con el disco homenaje a Frank Sinatra Perfectly Frank arrasa con todo encabezando las listas de jazz de Billboard y ganando un Grammy al Mejor Álbum del Año.

Desde ahí, volvió su gloria y comenzó a grabar en conjunto con otros artistas como Queen Latifah, Diana Krall, Amy Winehouse, Paul McCartney, George Michael y Elton John. De hecho, con los últimos tres grabó el disco Duets: An American Classic en 2006.

Luego en 2014 vino Cheek to Cheek con Lady Gaga, con quien también sacó u último disco, en 2021 Love for Sale.

5 canciones para homenajearlo

1.Smile

2. Body and Soul con Amy Winehouse

3. I Get A Kick Out Of You con Lady Gaga

4. The Very Thought of You

5. Rags to Riches