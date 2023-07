Mira Bien: Tony Bennett eterno

Cuando Tony Bennett tenía 95 años, justo recién cumplidos el 2021, hizo un show tipo big band con Lady Gaga, que fueron tres conciertos, “muy en la época dorada de Bennett”, como dijo Ignacio Olivares.

Y junto con CBS, hicieron cápsulas de este show, los que se pueden ver en Paramount en “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”.

En este show, ambos cantan canciones de sus discos Cheek to Cheek y Love for Sale. El documental dura 44 minutos “pero suena impecable. La banda es muy buena. Músicos que siempre acompañan a Lady Gaga y los que tocaron muchas veces con Bennett. Muy bueno (…) Es un homenaje justo y. necesario a esta gran figura”, comentó Olivares.