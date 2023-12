“Fue realmente genial”: Dolly Parton cumplió el último deseo de un fan

En 2021 se le diagnosticó cáncer colorrectal en 2021 a LeGrand Gold un hombre de Utah. Cuando se le encontró esta enfermedad ya estaba en etapa cuatro y lamentablemente siguió avanzando. Hoy está en la etapa final de su vida y recibe cuidados paliativos.

Cuando el hombre supo que su diagnóstico era de solo unos meses más de vida, elaboró una lista de deseos antes de morir, dentro de los que se encontraba conocer a Dolly Parton. Durante su juventud, Gold fue un gran admirador de la cantante, aunque nunca logró verla.

Frente a esta petición, su esposa, Alice, comenzó a realizar una campaña por redes sociales para contactar a la artista y finalmente lo consiguió. Si bien Dolly Parton no pudo asistir al hospital, sí pudo llamarlo por teléfono. “Hola, LG (como lo llaman sus amigos) Estoy feliz de saber que tengo un fan tan devoto y que he tenido la oportunidad de ver ese viaje todos estos años“, comenzó diciendo la artista.

“Estoy feliz de que podamos hacer nuestro viaje juntos en esta vida. Siempre quiero hacer feliz a la gente con mi música y con las cosas que hago y lo que digo y estoy feliz de saber que he tocado tu vida de alguna manera. Así que gracias por honrarme con eso”, prosiguió Dolly Parton.

Por último, la estadounidense le regaló un significativo recuerdo a LeGrand Gold, ya que cantó su mítica canción I Will Always Love You, pero cambió su letra y la interpretó diciendo “siempre amaré a LG”.

La emoción de LeGrand fue inmensa, relató su esposa. “Ella cantó una canción, puso mi nombre en la canción. Ahora me siento inmortal”, dijo después el hombre.

“Eso fue realmente genial. Me hizo sentir bien”, finalizó diciendo Gold.