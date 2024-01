Baby one more time de Britney Spears cumple 25 años

Hace 25 años la industria de la música se revolucionó con la aparición de Britney Spears. Una joven que con su disco debut, Baby one more time dejó claro que era la princesa del pop.

Salida del club de Mickey, esta joven inocente y sensual a la vez caló hondo en las adolescentes de la época que además de cantar sus canciones se aprendían sus coreografías.

Tanto fue que “Baby one more time”, la canción que da nombre al disco, alcanzó el número uno en las listas de éxitos en más de 20 países.

Y otras de las canciones del disco fueron tocadas en las radios como “Sometimes”, “(You Drive Me) Crazy”, “Born to Make You Happy” y “From the Bottom of My Broken Heart”.

Este álbum debut de Britney Spears vendió más de 10 millones de copias en su primera semana y más de 32 millones en su primer año.