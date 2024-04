Courtney Love arremete contra cantantes femeninas y dice que “Taylor Swift no es una artista importante”

Una ácida crítica a exitosas cantantes de la actualidad, es la que hizo la ex líder de Hole, Courtney Love. En entrevista con The Standard, habló de su programa de radio en la BBC “Courtney Love’s Women“, donde rinde tributo a cantantes como Debbie Harry, Patty Smith y Nina Simone, pero, irónicamente, también se refirió a cantantes actuales y no en tan buenos términos diciendo que “es fantástico que haya tantas mujeres exitosas en la industria de la música, pero muchas de ellas se están convirtiendo en un cliché (…) Ahora, toda mujer exitosa es clonada, así que hay demasiada música. Son todas iguales”.

Sobre Taylor Swift dijo “no es importante (…) Puede que sea un refugio para las chicas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”.

Y siguió con Beyoncé sentenciando que “me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country porque se trata de mujeres negras que entran en espacios donde antes solo se permitía a las mujeres blancas. Como concepto, me encanta, pero no me gusta su música”.

Contra Lana Del Rey, Love expresó: “No me ha gustado Lana desde que hizo un cover de una canción de John Denver, y creo que realmente debería tomarse siete años de descanso”. Hasta ‘Take Me Home Country Roads’ pensé que era genial”. Sin embargo reconoció que cuando estaba grabando su último disco, tuvo que dejar de escucharla, porque estaba influenciando demasiado en sus composiciones.