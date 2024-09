¿Otro reencuentro?: fanáticos especulan con el regreso de Radiohead

El regreso de Oasis ha paralizado al mundo de la música, agotando rápidamente todos los conciertos que agendaron en Europa, pero ahora hay otra banda británica que ilusiona a sus fans con una posible reaparición juntos: Radiohead.

Si bien el quinteto no se ha separado ni puesto punto final a su historia oficialmente, ya desde 2016 no han lanzado ningún disco nuevo. En aquella ocasión, grabaron A Moon Shaped Pool y la crítica lo recibió bien.

Por otro lado, la última gira de los autores de Karma Police fue en 2018, tour que los trajo por última vez a nuestro país, donde tocaron en el Estadio Nacional.

En este escenario, Radiohead no ha vuelto a tocar como banda desde aquel año, aunque una reciente entrevista de su bajista, Colin Greenwood, con Hay Festival Querétaro, abre la esperanza de una posible reunificación.

Y es que en medio de la promoción de su libro de fotografía How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead, el músico reveló que la banda no está tan alejada como se pensaba.

“Hicimos algunos ensayos hace unos dos meses en Londres, solo para tocar las viejas canciones. Y fue muy divertido, lo pasé muy bien”, reveló.

La actualidad de Radiohead

En este sentido, la banda británica pese a no agendar conciertos juntos, han estado bastante activos, relanzando ediciones inéditas de canciones o versiones especiales de discos, como el Kid A Mnesia.

Sin embargo, la actualidad de los músicos es que cada uno están en proyectos personales: Thom Yorke y Jonny Greenwood siguen trabajando en su exitoso proyecto The Smile, mientras que Ed O’Brien y Phil Selway, han llevado adelante lanzamientos en solitario.



Pese a esto, el guitarrista Jonny Greenwood, —quien sufrió graves problemas de salud hace un par de meses— dejó abierta la puerta a un regreso de la banda.

“Seguimos hablando todo el tiempo, solo tenemos que hacer un plan y organizar algo de tiempo juntos por adelantado”, señaló a The Guardian este año.