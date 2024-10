“La vida es preciosa y sólo se puede hacer una vez”: Liam Gallagher habló tras la trágica muerte del cantante Liam Payne

El líder de Oasis, Liam Gallagher, expresó su tristeza por la muerte de Liam Payne en su cuenta de X.

Esta mañana, Gallagher publicó un mensaje que parece referirse a la reciente tragedia: “La vida es preciosa, chicos, y sólo se puede hacer UNA VEZ, vayan tranquilos LG x”. Y ante un comentario de un usuario que le preguntó sobre las noticias de Payne, Gallagher respondió: “Sí, es muy triste”.

Gallagher se une a una serie de homenajes hacia el conocido cantante, quien formó parte de One Direction el año 2010 junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, tras su participación en el programa de talentos “The X Factor”. La madre de Harry Styles compartió un emotivo mensaje en Instagram, escribiendo: “Sólo un niño…”. Por su parte, la hermana de Zayn Malik, Waliyha, publicó una foto de ellos juntos, expresando su incredulidad y dolor ante la pérdida: “No puedo creerlo, honestamente no tengo palabras para este triste momento… Realmente no puedo creerlo”.

La cuenta oficial de “The X Factor” también se pronunció en Twitter/X, lamentando la muerte de Payne: “Tenemos el corazón roto por el triste fallecimiento de Liam Payne. Tenía un talento inmenso y, como parte de One Direction, Liam dejará un legado duradero en la industria de la música y en los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos, su familia y todos los que le querían”.

En una declaración a Reuters, la policía local informó que recibió un aviso sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol” en el hotel de Palermo, pidiéndoles que lleguen lo antes posible por el temor a que atentara contra su vida. Lo que finalmente pasó. Liam cayó desde el tercer piso, aunque no identificaron a Payne en ese momento. El servicio de emergencias médicas SAME indicó que el cantante sufrió una caída desde una altura de “unos 13 o 14 metros”, resultando en lesiones “incompatibles con la vida”.

The X Factor

A sus 16 años Liam Payne audicionó en The X Factor con la famosa canción de la banda Oasis “Stop Crying Your Heart Out”. Puedes ver la participación en el siguiente video: