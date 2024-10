Ringo Starr compara el fenómeno de Taylor Swift con la batlemanía (y no es el primero)

Tras el gran éxito del The Eras Tour de Taylor Swift se instaló una discusión que divide a los fanáticos de la música: ¿El fenómeno Swiftie es comparable a la Beatlemanía?

Y en este sentido, ni más ni menos que Ringo Starr fue consultado sobre este debate, en medio de una conversación sobre su nuevo disco, Look Up con el sitio American Songwriter, entregando una sorprendente respuesta.

Ante la consulta, el histórico baterista de The Beatles dijo que sí cree que el fenómeno de Taylos Swift es comparable a lo sucedido por el cuarteto de Liverpool en los 60´. “Creo que Taylor Swift es genial, de todos modos”, comentó.

Además, Starr recordó una anécdota con la cantante estadounidense “cuando hablamos de ella siempre tengo que mencionar que la primera vez que la vi tenía 14 años y estaba en los Grammy con su madre. Y ayer mismo vi su foto con su madre. Así que todavía la tenía”.

Pero, el cantante de With a Little Help from My Friends no es el único que ha alabado a la artista, ya que su antiguo compañero de banda, Paul McCartney también ha hecho público su gusto por la música de Taylor Swift.

Otra leyenda de la música que comparó a los británicos con la autora de Cruel Summer es Elton John, quien dijo a Variety que “Es una gran compositora, una gran artista y un fenómeno. Nunca había visto un fenómeno como ese desde The Beatles, y ella trabaja muy duro”.

De igual manera, Ringo recordó a otra gran artista que en su momento se asemejó al impacto de su exbanda: Madonna, aunque aseguró que “Taylor es el ahora”.

Pese a ello, el músico resaltó que “nosotros somos el ahora todavía. Eso es verdad. Hago muchas entrevistas y en casi todas la gente dice que los Beatles fueron una influencia, así que es increíble”.