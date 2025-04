What Was That: El regreso de Lorde

Tras semanas de misterios, Lorde aclaró, finalmente, las dudas, y anunció el lanzamiento de nueva música, luego de su último disco, Solar Power, en 2021.

Se trata de What Was That, la canción que marcará su regreso a las canciones y que ya genera una alta expectativa en sus seguidores tras el éxito de su álbum anterior.

Y es que hace unos días, la neozelandesa había publicado un pequeño video en su cuenta de Tik Tok corriendo por las calles de Nueva York con un clip de la canción de fondo.

Ahora, ya se sabe que, efectivamente, ese pedazo del clip corresponde a la canción que debería ser lanzada pronto por la cantante de 28 años.

“Mi nueva canción What Was That. Pronto”, escribió Lorde en su cuenta de Instagram, aunque no ha dado, hasta ahora, mayores pistas sobre cuándo se podrá escuchar completa, más allá de los 15 segundos que se han dado a conocer hasta ahora.