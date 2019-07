Una serie de tv sobre Harry Potter sería la apuesta de Warner Bros para su servicio de streaming

Pese a que seguramente ya no habrá más películas protagonizadas por Harry Potter, el universo del joven mago no deja de expandirse. Si hace algunas semanas se trataba de los cuatro nuevos libros que publicará J.K. Rowling sobre las lecciones de Hogwarts, ahora los rumores apuntan a una ansiada serie para la televisión por streaming.

Y es que Warner Bros. estaría en las primeras fases de desarrollo de una nueva entrega para su propio servicio de streaming. Tal como informan desde el sitio especializado We Got This Covered, la apuesta, según “fuentes de confianza”, sería aprovechar el éxito de la zaga de magia y lanzar una precuela.

“Esta será una precuela y se situará principalmente en Hogwarts y en lugares de Europa. Los detalles de la trama se mantienen bajo llave, pero se espera que incluya nuevos personajes”, anticipan.

Los rumores no son tan descabellados si se toma en cuenta que en poco tiempo Warner Bros. comenzará a promocionar fuertemente los distintos contenidos que ofrecerá en su servicio de televisión por streaming, que lleva por nombre WarnerMedia, saldrá a la luz en 2020, e incluirá además contenidos creados por HBO.