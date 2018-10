WhyIDidntReport : El movimiento que une a las actrices de Hollywood para contar los motivos por los que no denunciaron los abusos sexuales

Ha pasado un año desde que comenzó el movimiento #MeToo fundado por la activista afroamericana Tarana Burke ,tras la denuncias de abuso y acoso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Wienstein.

Tras la creación de este movimiento, muchas mujeres comenzaron a denunciar abusos que han sufrido a lo largo de su vida, la última denuncia que se ha tomado la agenda noticiosa ha sido la de Christine Blasey Ford contra el candidato a la Corte Suprema de EE.UU., Brett Kavanaugh.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha desestimado estas denuncias contra Kavanaugh asegurando que “no tengo dudas de que, si el ataque a la doctora Ford fue tan grave como ella dice, los cargos se habrían presentado de inmediato ante las autoridades locales de aplicación de la ley por parte de ella o de sus padres amorosos. ¡Le pido que presente pruebas para que podamos conocer la fecha, la hora y el lugar!”

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de septiembre de 2018

Tras las críticas por las denuncias tardías, mujeres de todo el mundo están utilizando el #WhyIDintReport con el que las mujeres relatan los motivos por los que no acusaron a sus abusadores en la época que ocurrieron estos hechos.

Actrices como Cara Delevinge, Alissa Milano, Ashley Judd y Mira Sorvino son algunas de las famosas que contaron las razones de su silencio ante sus casos de abuso.

“Me sentí avergonzada por lo que pasó y no quería arruinar públicamente la vida de alguien, a pesar de que [él] hubiese arruinado la mía”, escribe la modelo de 26 años”, publicó Cara Delevinge.

Because I felt ashamed of what happened and didn’t want to publicly ruin someone’s life, even though they privately ruined mine #WhyIDidntReport — Cara Delevingne (@Caradelevingne) 27 de septiembre de 2018

“La primera vez que sucedió, tenía 7 años. Se lo conté a los primeros adultos que encontré y [ellos] dijeron: ‘Oh, él es un buen hombre, no lo hizo a propósito’. Entonces, cuando me violaron a los 15 años, solo se lo conté a mi diario. Cuando un adulto lo leyó, me acusó de haber tenido sexo con un hombre mayor”, revela Ashley Judd.

#WhyIDidntReport. The first time it happened, I was 7. I told the first adults I came upon. They said “Oh, he’s a nice old man, that’s not what he meant.” So when I was raped at 15, I only told my diary. When an adult read it, she accused me of having sex with an adult man. — ashley judd (@AshleyJudd) 21 de septiembre de 2018

[No lo denuncié] porque la primera vez que lo hice por una agresión sexual seria, cuando era adolescente, no ocurrió nada, y más tarde sentí que no era lo suficientemente importante como para hacer algo al respecto. Estaba equivocada”, escribe la actriz de cincuenta años, asegura Mira Sovino.