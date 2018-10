Alza del precio a las bencinas: La discusión transversal que complica al país

“En Chile somos obsesivos y circulares para algunos temas y aquí no se diferencian derechas de izquierdas, me refiero a la eterna discusión cuando los precios internacionales del petróleo suben respecto al impuesto específico de los combustibles y al valor de los combustibles locales porque tenemos un colectivo muy fuerte que es el transporte terrestre de carga” aseguró Nicolás Vergara en Hablemos en Off.