Netflix recrea la primera revuelta transgénero de Estados Unidos con Jen Richards y Daniela Vega

Este 7 de junio se estrena en Netflix la serie queer “Tales of the city”, que resucita el clásico literario de la comunidad LGTB estadounidense “Tales of the city”, donde se cuenta la historia de Anna Madrigal, una mujer que reta las convenciones del Estados Unidos de fines de los setenta.

En el octavo capítulo de esta serie, escrita por la guionista tras “Orange is the new black”, Lauren Morelli, es donde aparece la actriz chilena Daniela Vega. La protagonista de “Una mujer fantástica” interpreta a Ysela, la mejor amiga de Anna Madrigal, encarnada por la actriz y activista transgénero Jen Richards.

Este episodio tipo flashback muestra a San Francisco en el año 1966, en los días del famoso disturbio de la cafetería de Compton’s, que marcó el comienzo del movimiento de derechos de los transgénero en Estados Unidos.

Para contextualizar, se puede acudir al documental “Screaming Queens” (2005). Allí se retrata cómo en Compton’s, donde la policía amenaza con redadas sorpresa para perseguir al travestismo, un grupo de transexuales destruye el local luego de que un uniformado manoseara a una chica.

“Es un hito muy importante en la comunidad trans. Pertenece a una parte de la historia en que la resistencia, la valentía y el cuerpo político se transformaron en una realidad política, principalmente al capítulo del movimiento trans en San Francisco hacia el año 1966, previo a Stonewall (las manifestaciones de la comunidad LGBT en Nueva York)”, comentó Daniela Vega a Culto de La Tercera.

“La experiencia, desde el punto de vista actoral, fue muy exigente. Es mi primer personaje en inglés“, añadió.

