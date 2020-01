Ministro de Salud por coronavirus: “La posibilidad de que este virus llegue a Chile no es baja”

“En nuestro país hemos estudiado tres casos en los cuales no se ha certificado el virus. Se ha investigado, se ha seguido y no corresponde a esta situación”, aseguró el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto del brote de coronavuris.

El titular del Minsal sostuvo, en un punto de prensa en La Moneda, que la posibilidad de contagio “no es baja” y señaló que “no puede dar certeza que no haya transmisión por objetos inanimados“.Asimismo, Mañalich sostuvo que “la posibilidad de que este virus llegue a Chile no es baja”.

“Este virus ha demostrado tener una alta contagiosidad, sabemos que el indicador que se maneja en salud pública, el contagio es de 3,8. Este número quiere decir que cada persona enferma en promedio, contagia a otras 3,8 personas”, afirmó el titular de Salud.

Si bien el ministro aseveró que no existen ni vacunas ni un tratamiento específico para tratar esta infección, la que comenzó en un mercado de la ciudad Wuhuan en China, tenemos la capacidad de hacer diagnóstico específico.

“Respecto de noticias falsas en la red, hasta este momento no hay vacuna ni tratamiento específico para esta infección, y desde luego la industria está haciendo esfuerzos por llegar con alguna de estas dos soluciones, medicamentos, vacunas, pero no existen hasta la fecha y es poco probable que en el corto plazo haya desarrollo de estos productos”, agregó el ministro.

“Tenemos la capacidad instalada, en el Instituto de Salud Pública, para hacer el diagnóstico específico si efectivamente una persona está cursando una enfermedad asociada a este nuevo Coronavirus”, afirmó.

