Oscar 2020: ¿Filtró la Academia sus predicciones oficiales de los ganadores?

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2020, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cometió un peculiar y polémico error a través de su cuenta oficial de Twitter. Lo anterior ha causado que varios usuarios estén pensando que los miembros de la directiva, de forma involuntaria, dieron a conocer sus favoritos para recibir las estatuillas. Incluso, hay quienes rumorean que podrían haberse revelado derechamente los ganadores.

No mucho antes de que se cerraran las votaciones oficiales para decidir a los victoriosos de la edición número 92 de los Oscar, @TheAcademy publicó una imagen que decía “Mis Predicciones para los Oscar”. Acá, aparecían las distintas categorías de nominados con las predicciones para cada una de ellas. Todo parece indicar que el deseo de la cuenta era compartir la plantilla para que los usuarios pudiesen anotar y compartir a quienes ellos creían iban a ganar.



Entre los nombres “filtrados”, apareció Sam Mendes en mejor dirección por su película 1917, Brad Pitt como mejor actor de reparto en Once Upon A Time… In Hollywood, Joaquín Phoenix como mejor actor principal en Joker, Renée Zellweger como mejor actriz principal en Judy y Parasite como mejor película, entre muchos otros.

Después de lo ocurrido, la cuenta borró rápidamente el tweet para luego hacer una publicación pidiendo disculpas por lo ocurrido, señalando que “invitamos a los fans en Twitter a crear y compartir sus predicciones de los #Oscar. ¡Muchos de ustedes ya lo han hecho!” Luego, mencionaron que “un breve problema en Twitter hizo ver algunas de sus predicciones como si fuesen las nuestras. Pero esto no es así. Es un error que ya está resuelto”. Finalmente, dijeron que “revelaremos nuestros ganadores el domingo”.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020