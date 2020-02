El “barco fantasma” que encalló en las costas de Irlanda

El pasado domingo 16 de febrero, el pequeño pueblo pesquero de Ballycotton en Irlanda recibió el inicio de su jornada con una inusual postal. Tras los fuertes vientos producidos por la tormenta Dennis que azotaron a Europa la semana pasada, lugareños pudieron observar que, tras las agitadas condiciones climáticas, el paisaje dejó a la vista lo que parecía ser un “barco fantasma”.

Este navío fue visto portando una bandera de Tanzania y se encontraba completamente vacío. Tiempo después, fue identificado como el MV Alta, un buque carguero construido en 1976 de 77 metros de eslora cuya última misión registrada fue portar una carga desconocida desde Grecia hasta Haití en 2018 y, durante ese encargo, contaba con una tripulación de 10 personas. Sin embargo, BBC reporta que, por razones desconocidas, se produjo un corte de energía y el barco se quedó a la deriva.

Tras lo ocurrido, fueron más de 20 días en los que los pasajeros deambularon en medio de unos 2.100 kilómetros al sudeste de Bermudas a causa de la falla. Hasta que fue identificado por la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes les arrojaron alimentos y suministros a quienes iban a bordo. Sin embargo, el peligro de un posible huracán obligó que se rescatara a los tripulantes para después ser llevados a Puerto Rico.

De esta forma, el MV Alta quedó a la deriva sin rumbo o control alguno. Un año después de lo sucedido, un navío de patrulla británico lo vio en medio del Atlántico, aunque se decidió no hacer nada porque, según reportaron: “Es posible que continúen los esfuerzos para recuperarlo, pero su futuro está en manos de otros“.

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06

Y fue así como el barco tomó un solitario rumbo desde el sureste de Bermudas hacia las costas de Irlanda navegando después de miles de años. “Este es un caso de uno en un millón”, dijo el jefe local de botes salvavidas de la localidad, John Tattan. Y, por su parte, el jefe de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) de Ballycotton le dijo al periódico Irish Examiner que “nunca antes había visto algo así”.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020