Conoce a Naomi Seibt, la activista “anti-Greta Thunberg”

Greta Thunberg es la activista medioambiental sueca que ha causado mucha polémica en los recientes años. Con tan solo 17 años, la joven es rumoreada para ganar un premio Nobel de la Paz y, también, tendrá una serie documental propia que retratará tanto su incesante lucha contra el cambio climático como su vida personal. Si bien, hay muchos que adhieren a su posición, hay otros que lo rechazan tajantemente. Y ahora existe una voz en apoyo a este grupo.

Su nombre es Naomi Seibt, es alemana y tiene 19 años. Según ella, los discursos de ambientalistas y activistas climáticos (como Thunberg) no son más que un “alarmismo”. De esta misma forma, defiende que la conciencia climática es “una ideología despreciablemente antihumana”. “Tengo noticias muy buenas para ustedes”, dice la joven: “El mundo no se está acabando por el cambio climático. De hecho, en 12 años más estaremos todavía aquí tomando fotos con nuestro iPhone 18s”.

Seibt afirma que “nos están forzando una agenda de alarma climática muy distópica que nos dice que estamos destruyendo el planeta, que la gente joven no tiene futuro y que los animales están muriendo”. Asimismo agregó, “realmente creo que muchos [miembros de los grupos medioambientales izquierdistas] tienen buenas intenciones, y que de verdad están asustados de que se acabe el mundo”.

Sin embargo, la joven cree que esto está “rompiendo familias”. Por lo mismo, señala que es necesario romper estas creencias:

“Nosotros como el Heartland Institute queremos esparcir la verdad sobre la ciencia detrás del realismo climático, que es justamente lo opuesto del alarmismo climático“.

Portavoz de Trump

Según un artículo del Washington Post, Naomi Seibt estaría siendo financiada por un grupo que se vincula con el gobierno de los Estados Unidos. Ya es sabido que el actual mandatario de ese país no está de acuerdo con quienes advierten de los peligros del cambio climático, por lo mismo EE. UU. se retiró del Acuerdo de París. El principal argumento de esta teoría que vincula a la joven con Trump es que Seibt pertenece al Centro Arthur B. Robinson del Instituto Heartland del Clima y Política Ambiental, con sede en Chicago, y este cuenta con el visto bueno del presidente.

Aunque también es cierto que Seibt no niega del todo los peligros de la contaminación, ya que también señala que no quiere “que la gente deje de creer en el cambio climático provocado por el hombre, para nada, pero ¿las emisiones de CO2 causadas por el hombre tienen tanto impacto en el clima? No quiero que entres en pánico. Quiero que pienses”.