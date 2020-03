Recomendaciones para el uso y lavado de ropa ante masiva propagación del coronavirus

Así como el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de fluidos provenientes de la nariz o boca, que salen expulsados cuando un individuo estornuda, tose o exhala, también existe la posibilidad que estas gotas caigan sobre objetos o superficies. Por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que se desinfecten bien los espacios y objetos antes de tocarlos o utilizarlos.

Dentro de la incertidumbre que ha traído consigo la pandemia, una duda común es si el virus permanece en las ropas luego de estar en contacto con alguien infectado.

Se han realizado varias pruebas para determinar cómo se comporta el coronavirus en distintos materiales (como plástico, acero y tejidos) y se ha descubierto, que tanto en la ropa como en el papel, al ser superficies porosas, el virus quedaría “secuestrado”. Lo que no quiere decir que esté totalmente inactivo. Como cualquier otro patógeno, podría permanecer hasta tres días en la superficie.

Por ello, se recomienda seguir algunas recomendaciones sobre el uso y lavado de ropa, y así evitar riesgos:

“Es recomendable lavar las prendas de uso diario, como los pijamas y las sábanas, con agua caliente”, explicó la doctora Enriqueta Alomar, directora médica del grupo Creu Blanca. “Podemos usar productos anti bacterianos de forma extraordinaria en nuestros lavados”, añadió.

En el caso de convivir con una persona infectada o con síntomas, se recomienda: lavar las prendas por separado, en un programa de agua caliente, y utilizar guantes para la manipulación de la ropa.

Además, procurar utilizar detergente líquido, pues penetra mejor en los tejidos y elimina mejor la suciedad.

“El SARS-CoV2 es un virus nuevo del que aun se desconoce su ciclo biológico. No obstante, los datos publicados hasta el momento sí avalan la permanencia del virus durante cierto tiempo sobre distintos materiales. Por ello, además de las medidas preventivas generales (higiene habitual de manos, limpieza de superficies, distancia de seguridad y mascarilla en los casos indicados), se recomienda extremar las precauciones idealmente utilizando enseres de higiene personal (toallas, paños etc.) y del hogar (trapos, servilletas, etc.) no reutilizables”, explicó Lidia Maroñas, dermatóloga de la Clínica Dermatológica Internacional.