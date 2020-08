Nuevas críticas a Trump y su respuesta a Michelle Obama

En medio de la Convención Demócrata que se realiza en Estados Unidos, ahora fue Bill Clinton quien criticó a Donald Trump por su desempeño como mandatario y donde destacó que su periodo se ha caracterizado por el caos.

El área principal donde se enfocó el ex presidente de EE.UU fue el manejo de la pandemia y los efectos que tuvo en el ámbito económico.

“¿Pero tenía que ser así? No. El Covid-19 nos golpeó mucho más fuerte de lo necesario. Tenemos solo el 4% de la población mundial, pero el 25% de los casos de Covid del mundo. Nuestra tasa de desempleo es más del doble que la de Corea del Sur, dos veces y media la de Reino Unido y más de tres veces la de Japón”, agregó.

Bill Clinton señaló que Trump solo animó a la gente a usar mascarillas cuando la enfermedad se extendió por más estados, cuando la gente ya estaba muriendo.

“Cuando se le preguntó sobre el aumento de muertes, se encogió de hombros y dijo: «Es lo que es»”, añadió.

El primer día de la Convención Demócrata estuvo marcado por el discurso de Michelle Obama, quien criticó a Trump diciendo “Es el presidente equivocado para nuestro país”.

Fue por esto que actual presidente de los Estados Unidos se tomó Twitter para decirle:

A esto, además agregó que la ex primera dama tuvo una “falta de entusiasmo” para apoyar la candidatura de Biden.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020