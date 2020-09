Vacuna Covid-19: El revés de Oxford y los dichos de la OMS que la retrasan a 2022

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la jefa de científicos Soumya Swaminathan, manifestó que es muy probable que las vacunas para combatir el Covid-19 estén disponibles para la población general recién en 2022.

“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, comentó la experta a través de una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales.

Esto se enmarca en el hecho de que los grupos de riesgo son quienes podrán tener acceso al producto primero y que en uno de los escenarios más optimistas empezaría a mediados de 2021.

Swaminathan explicó que la prioridad estará en los trabajadores sanitarios “y en cuanto lleguen más dosis se ha de llegar a los más mayores, a personas con otras enfermedades, para ir así cubriendo a más y más población, un proceso que llevará un par de años”.

“Es la primera vez en la historia que necesitamos miles de millones de dosis de una vacuna”, advirtió la científica quien además llamó a la gente ser “disciplinada” respecto a mantener las medidas de lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla.

El revés de Oxford

Durante este martes se conoció que los ensayos clínicos de la vacuna que la Universidad de Oxford realiza con AstraZeneca detuvo sus ensayos de Fase 3, debido a que uno de los participantes presentó una “reacción adversa”.

“En el marco de los ensayos aleatorios mundiales en marcha de la vacuna de la universidad de Oxford contra el coronavirus, nuestro protocolo de revisión estándar fue activado y de manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente”, sostuvo el portavoz la farmacéutica en un comunicado.

Además agregaron que están trabajando para acelerar la revisión de este evento único, con el fin de “minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma del ensayo”.

El ministro de Salud Enrique Paris, informó en el reporte diario de este miércoles que ese paciente desarrolló un Mielitis Transversa, es decir, una inflamación de la médula espinal y que este efecto estaba dentro de las posibilidades y de los aspectos éticos de probar una vacuna.

“Hay que ver cómo evoluciona y según eso se seguir con el estudio, eso no significa que no vaya a haber vacuna en 2022. Eso es una alarma innecesaria“, manifestó Paris, al tiempo que agregó que no es bueno crear esa inquietud en la población.