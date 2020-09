Tras la suspensión de los ensayos: ¿Podremos tener una vacuna contra el coronavirus para este año?

Durante el martes se conoció que los ensayos clínicos de la vacuna que la Universidad de Oxford realiza con AstraZeneca detuvo sus ensayos de Fase 3, debido a que uno de los participantes presentó una “reacción adversa”.

“En el marco de los ensayos aleatorios mundiales en marcha de la vacuna de la universidad de Oxford contra el coronavirus, nuestro protocolo de revisión estándar fue activado y de manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente”, sostuvo el portavoz la farmacéutica en un comunicado.

Además agregaron que están trabajando para acelerar la revisión de este evento único, con el fin de “minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma del ensayo”.

Por su parte, durante el balance del miércoles, el ministro de Salud, Enrirque Paris, señaló que respecto del paciente que desarrolló Mielitis Transversa, aseveró que “hay que ver cómo evoluciona y según eso seguir con el estudio, esto no significa que no vaya a haber vacuna en 2022. Eso es una alarma innecesaria“, manifestó Paris, al tiempo que agregó que no es bueno crear esa inquietud en la población.

¿Podremos tener una vacuna contra el coronavirus para este año?

En Ahora en Duna, el doctor Miguel O’Ryan, el infectólogo del Instituto Biomédico U. de Chile, ex miembro de la mesa Covid-19 y parte del comité que asesora pruebas de vacuna “si todo anda bien deberíamos tener más de una vacuna disponible para el próximo año, y si todo anda muy bien, para el primer semestre del 2021”.

Este jueves, el director ejecutivo de la biofarmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, señaló que “todavía podríamos tener una vacuna para finales de este año o principios del próximo”.

Además enfatizó que la suspensión de los ensayos también implica el mantener la integridad del resto de los voluntarios participantes.