¿Cuándo volveremos a ir al cine de forma segura?

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, comentó que las probabilidades de poder ir al cine sin correr riesgos de contagiarse sucedería en al menos un año, o quizá un poco más.

El experto conversó con la actriz Jennifer Garner a través de Instagram Live, donde comentó temáticas como la vuelta al clases, los deportes y los ensayos de vacunas contra el Covid-19.

Respecto a cuándo las personas podrán asistir a espectáculos como ir al cine o el teatro, el médico explicó que dependerá de “una combinación de una vacuna que esté por casi un año y buenas medidas de salud pública”.

En el mejor de los casos —si hay una vacuna lista para finales de este año—, el especialista sostuvo que la mayoría de la población en Estados Unidos estaría vacunada recién en los últimos meses de 2021.

“Si tenemos una vacuna que es todo un éxito, tendrá entre un 85% a 90% de efectividad, pero no creo que lo tengamos, me contentaría con un 70%. Si logramos tener una vacuna realmente efectiva y todos se vacunan, entonces tendrás un grado de inmunidad comunitario general donde creo que podrás caminar a un cine sin mascarilla y sentirte seguro de que no correrás riesgo”, explicó Fauci.