Nobel de Literatura: “La inconfundible voz poética”

Louise Glück, poeta estadounidense, es la galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020, por “su inconfundible voz poética que a través de una belleza austera hace universal la vida individual”.

La escritora nació en Nueva York en 1943 y actualmente es profesora de inglés en la Universidad de Yale en Connecticut.

Su primera publicación fue “Firstborn” en 1968 y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Desde ahí ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre esta misma.

Su trabajo se caracteriza por su esfuerzo por la claridad, con temas sobre la infancia y la vida familiar, la relación con los padres y los hermanos.

Entre otros premios que ha recibido se encuentra el Pulitzer en 1993 y el Nacional del Libro en 2014.

La entrega de estos premios, junto con los ya anunciados de Química por el desarrollo de un método para la edición del genoma, el de Medicina por el descubrimiento del virus de la Hepatitis C y el de Física por los aportes a la comprensión del universo (además del de la Paz y Economía) se realizará el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel.

The American poet Louise Glück – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – was born 1943 in New York and lives in Cambridge, Massachusetts. Apart from her writing she is a professor of English at Yale University, New Haven, Connecticut.

