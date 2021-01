Los cinco motivos por las que las vacunas contra el Covid-19 son seguras

A través de un video, la Clínica Mayo aclaró diversas dudas sobre la vacuna del Covid-19 e instó a que la personas se inoculen una vez que esté disponible, esto con el fin de derribar mitos e inquietudes que rodean al fármaco y su desarrollo.

La doctora Onelis Quirindongo-Cedeño, perteneciente al área de Atención Primaria en la Clínica Mayo comentó las recomendaciones poniendo un énfasis en las personas hispanas, ya que según investigaciones hechas en Estados Unidos este grupo tiene “más riesgo de complicaciones graves”.

Estas son las principales dudas que aclaró:

¿Es segura la vacuna?

“La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autorizó estas vacunas con base en los datos obtenidos de decenas de miles de personas que ya la recibieron como parte de ensayos clínicos estrictamente supervisados. Los estudios demuestran que son seguras, no tienen efectos secundarios graves y son muy eficaces porque pueden prevenir la infección por Covid-19 en 95% de la gente que se vacuna”.

¿Puede la vacuna provocar la enfermedad?

“Eso es imposible. Las vacunas no pueden provocar el virus porque no lo contienen, poseen material no viral que le enseñan al cuerpo a reconocer al virus en caso de exposición y como resultado, el cuerpo puede combatirlo y evitar la infección”, explicó.

¿Cuáles son la reacciones adversas?

Sucede lo mismo que con otro tipo de vacunas, durante los primeros días se pueden presentar reacciones adversas comunes como dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, cansancio, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de los músculos o dolor de las articulaciones.

¿Puede haber una reacción severa?

“Al igual que con todos los medicamentos, existe una pequeña posibilidad de que haya una reacción alérgica severa a la vacuna, la que puede provocar una lesión grave o la muerte. Por eso, antes de vacunarse, consulte con su médico si usted actualmente tiene Covid-19 o síntomas, si se siente moderada y gravemente enfermo debido a cualquier razón, si padece alergias mortales o una afección que debilite sus sistema inmunitario o si esta embarazada. Además, revise la declaración informativa sobre la vacuna para saber más”, explicó Quirindongo-Cedeño .

Si ya me contagié ¿Soy inmune?

No se sabe. “Si ya tuvo Covid-19, quizás crea que ahora es inmune al virus pero la verdad es que no se sabe si se crea inmunidad ni cuánto dura en caso de existir. Tampoco se sabe si la protección de las vacunas será permanente o si más adelante se requerirá un refuerzo”.

Puedes ver el video completo aquí: