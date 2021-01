La detención de Alexei Navalny: El repudio mundial a la decisión de Rusia

Este lunes, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, recibió hoy 30 días de prisión preventiva durante una vista judicial celebrada en las dependencias de la policía en las afueras de Moscú donde se encuentra desde que fue detenido anoche a su regreso de Alemania.

Tras conocerse la decisión, Navalny llamó a los rusos a “salir a la calle” contra el poder.

El pasado 20 de agosto de 2020, el abogado de 44 años se descompuso repentinamente a bordo de un avión en Siberia el 20 de agosto.

Tres laboratorios europeos afirmaron que había sido víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, y desde entonces, varios países occidentales reclamaron a Rusia una investigación del caso. Moscú rechaza todas las acusaciones.

La Unión Europea y el Reino Unido se sumaron al coro internacional de condena por el arresto del líder opositor ruso.

Por su parte, el ministerio británico de Relaciones Exteriores manifestó su “profunda preocupación” por la detención del opositor ocurrida el domingo al llegar a Moscú desde Alemania.

Rusia debe investigar “el uso de un arma química” en su territorio en vez de “perseguir a Navalny”, agregó el ministro, refiriéndose al envenenamiento del opositor ruso, y pidió su “liberación inmediata”.

Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la ex presidenta Michelle Bachelet, solicitó la liberación del opositor.

“Estamos profundamente consternados por la detención de Alexei Navalny, pedimos su liberación inmediata y que se respete su derecho a un proceso justo”, afirmaron.

🇷🇺 #Russia: We are deeply troubled by the arrest of Aleksei Navalny, and call for his immediate release and for his due process rights to be respected in line with the rule of law. We reiterate our call for a thorough and impartial investigation into his poisoning.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 18, 2021