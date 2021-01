El tuit burlón de Greta Thunberg hacia el expresidente Donald Trump que recuerda la tensa relación entre ambos

La activista Greta Thunberg y Donald Trump han tenido varios encontronazos desde el 2019, por lo que es evidente que a ninguno le agrada el otro y eso quedó más aún en evidencia cuando la joven de 18 años no perdió la oportunidad de burlarse del ex presidente de Estados Unidos en el día en que se despedía de la Casa Blanca.

Todo comenzó horas después de que la joven activista climática Greta Thunberg pronunció un apasionado discurso en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019.

En esa ocasión, ella llamó a los líderes mundiales por no responder a la crisis climática con más urgencia, el presidente Donald Trump se burló de ella: “Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bueno ver!”.

El tuit fue tomado como una burla debido al contraste que Trump trazó entre “una niña muy feliz” y el comportamiento de Thunberg durante su discurso.

En él, señaló que los líderes mundiales “me han robado mis sueños, mi infancia, con su palabra vacía” señaló que “estamos en el comienzo de una extinción masiva”; y preguntó: “¿Cómo te atreves a fingir que esto se puede resolver con solo seguir como de costumbre y algunas soluciones técnicas?”.

A finales de 2019, la revista Time eligió a la activista sueca personaje del año. Algo que no gustó mucho a Trump, que llegó a decir en Twitter: “¡Greta debe tratar su control de ira, luego ir a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate, Greta, relájate!”.

En ese momento, Thunberg respondió poniendo en su descripción personal de Twitter las palabras que le había dedicado el por entonces presidente de Estados Unidos.

Los mensajes en contra no terminaron ahí. Thunberg se la devolvió a Trump el día de las elecciones en las que Joe Biden fue elegido presidente, ya que el ex presidente de Estados Unidos no aceptaba su derrota y culpaba a los demócratas de fraude electoral.

“Qué ridículo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y, después, irse con un amigo a ver una película antigua. Tranquilízate, Donald, ¡tranquilízate”, le dijo entonces.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Para acabar esta relación tuitera, Greta aprovechó el día en el que Trump se ha despedido de la Casa Blanca para lanzar el siguiente tuit:

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

“Parece un anciano muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué bueno ver!”, ha escrito la activista junto a una foto de Trump subiéndose a un helicóptero saliendo de la Casa Blanca.

El tuit de Thunberg lleva un día publicado y tiene más de 1 millón de likes y ha sido compartido por más de 159.000 cuentas.